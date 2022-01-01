أعلن رئيس مجلس إدارة شركة سلطان القابضة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، عدم صحة ما تم تداوله بشأن بيع الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير 43.5 مليون سهم من أسهمه في شركة المراعي، مشددا على أنها إشاعات لا علاقة لها به.

وقال الأمير نايف بن سلطان في بيان: لقد اطلعنا على ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من إشاعات حاصلها الزعم -على وجه غير صحيح- أن الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود قد باع 43,500,000 سهم من أسهمه في شركة المراعي، فإننا نؤكد عدم صحة ما تم تداوله، وأن المعرفات التي قامت بنشر هذه الإشاعات ليس لها علاقة بالأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.

وتابع البيان: ونفيا للجهالة، فإن الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود قد قام بتأسيس شركة سلطان القابضة (شركة شخص واحد «ذات مسؤولية محدودة») مسجلة بالسجل التجاري بمدينة الرياض برقم (1010637076) في 1441/10/12 بهدف تحويل جميع الاستثمارات المسجلة باسمه شخصياً بكافة أنواعها -بما في ذلك الحصص والأسهم في الشركات- إلى شركة سلطان القابضة التي يمتلكها بالكامل.

وأضاف: صدرت موافقة هيئة السوق المالية على نقل الأسهم الخاصة بالأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود من محفظته إلى المحفظة المسجلة باسم شركة سلطان القابضة (المملوكة للأمير سلطان بن محمد بالكامل) دون تنفيذ صفقة، مما يؤكد عدم صحة ما يتم تداوله من أخبار، وأنها لا تتجاوز كونها إشاعات.