كشفت مصادر ذات علاقة بمنتجي الدواجن البياض، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدت بدراسة مطالباتهم برفع قيمة الدعم بنحو 150% ليصل إلى 38 ريالاً مقارنة بـ 15 ريالاً للكرتون. وأشارت إلى أن مطالبات المنتجين جاءت بعد ارتفاع التكاليف التشغيلية خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 50% في الأشهر الماضية، لتصل إلى 1600 ريال مقارنة بـ 1000 ريال في شهر مارس الماضي، ليبلغ متوسط سعر كرتون البيض 145 ريالاً.وذكرت المصادر أن الخسائر المترتبة على ارتفاع تكاليف الأعلاف والأدوية والأمصال تصل إلى 25% من إجمالي التكاليف التشغيلية، وتقدر نسبة الأعلاف والأدوية والأمصال 85% من إجمالي التكاليف الإنتاجية، فيما يتوزع الباقي على الأجور والمصاريف الإدارية والتشغيلية.وأكدت المصادر أن شركات الأعلاف عمدت إلى زيادة الأسعار بشكل تدريجي، ليرتفع سعر الطن من 200 ريال إلى 600 ريال بزيادة نسبتها 200%، وهو ما قد يؤثر على مشاريع الدواجن البياضة، التي ستنعكس على أسعار الأعلاف.وقال المستثمر خالد الحموي لـ«عكاظ»: «هوامش الربحية في مشاريع الدواجن البياض لا تتجاوز 5% على الأغلب، وأكد عدم وجود حاجة للاستيراد من الخارج، لقدرة المشاريع الوطنية على تلبية الطلب المحلي، خصوصاً أن فائض الإنتاج يصل إلى 20% من إجمالي الإنتاج».وقدر حجم الطلب المحلي بنحو 50 – 55 ألف كرتون، فيما يصل الإنتاج الشهري بين 60 – 65 ألف كرتون.