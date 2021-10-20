تأسست شركة «مايلز» لتأجير السيارات عام 2017 لتصبح اليوم لاعباً أساسياً في سوق تأجير السيارات في المملكة. حالياً، تخدم الشركة عملاءها من خلال 10 مواقع في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية من المملكة (جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة والدمام، ونستعد الآن لافتتاح فروعنا في أبها والرياض والمزيد بإذن الله)، هذا بالإضافة إلى موقع «مايلز» بحلته الجديدة الذي تم تدشينه أخيرا.

www.milesrentacar.com وتقدم «مايلز» في الوقت الحاضر8 علامات تجارية مختلفة من السيارات مع ما يزيد على 25 نوعاً من المركبات من مختلف الفئات، وتوفر تأجيرا قصير الأجل للأفراد وطويل الأجل للشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى خدمة مبيعات السيارات المستعملة وخدمات المساعدة على الطريق على مدار الساعة.

وتقدم «مايلز» للأفراد خدمة عملاء سريعة وعالية الجودة لإيصالهم إلى الطريق في أسرع وقت ممكن. كما تقدم باقات تأجير طويلة الأجل وخدمات تأجير للشركات، وتضم قاعدة عملائها من الشركات البيك، وتالجو، ورانفي، والعليان واجريكو وغيرهم.

وتضمن «مايلز» لعملائها خدمات وعروض تؤدي إلى أميال من الرضا. وبإمكان العملاء حجز سياراتهم مباشرة من الموقع أو من فروع مايلز المنتشرة حول المملكة، كما يمكن الاتصال بالأرقام الموجودة في الموقع للحصول على أحدث العروض، أو لأي استفسارات تتعلق بالسيارات والخدمات ومواعيد العمل. وكذلك من خلال البريد الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعية الخاصة.