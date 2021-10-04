كشف رصد أجرته «عكاظ» ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها خلال الربع الثاني لتصل إلى 9.4 مليار مقابل 8.7 مليار بزيادة 8.1% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتب بها في التأمين الصحي 5.1 مليار ريال.وأظهر تقرير حديث عن تراجع أقساط تأمين المركبات نحو 9.9% ليصل إلى 1.7 مليار ريال مقارنة بـ 1.9 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي. وأكد التقرير أن الأقساط المكتتب بها لأنواع التأمين الأخرى صعدت 28% لتصل إلى 2.1 مليار ريال مقارنة بـ 1.6 مليار ريال، فيما ارتفع تأمين الحماية والادخار بنسبة 34% لتصل إلى 436 مليون ريال مقارنة بـ 326 مليون ريال.وأشار التقرير إلى أن إجمالي دخل الاستثمار في التأمين ارتفع بنسبة 34.4% لتصل إلى 310 ملايين ريال في الربع الثاني، فيما انخفض دخل عمليات التأمين بنسبة 89.6% ليبلغ 74 مليون ريال مقارنة بـ 7.9 مليون ريال.