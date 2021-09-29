سجل سهم أرامكو بنهاية تداولاته أمس (الثلاثاء) عند أعلى مستوى له في عام كامل، بارتفاع نسبته 4% ليغلق عند مستوى 36.35 ريال، ولامس السهم خلال تداولات مستوى 36.55 ريال، بتداولات نشطة بلغت قيمتها 31.5 مليون سهم، وجاء ارتفاع السهم تزامنا مع صعود أسعار النفط لأعلى مستوى في 3 سنوات. وفي سياق متصل، أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي عن إدراج منشأة بقيق ضمن قائمة «المنارات الصناعية» لتكون بذلك المنشأة الثالثة التابعة لأرامكو السعودية التي تنضم إلى هذه القائمة المعترف بها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، وتضم مرافق التصنيع الرائدة على مستوى العالم في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وبذلك ينضم مرفق معالجة النفط في بقيق، وهو أكبر معمل لمعالجة النفط في العالم، إلى معمل الغاز في العثمانية، ومجمع خريص النفطي التابعين لأرامكو السعودية واللذين أدرجا ضمن القائمة في إعلانات سابقة.. وتعد منشأة بقيق واحدة من 21 منشأة جديدة تمت إضافتها للقائمة، ليصل العدد الإجمالي إلى 90 منشأة من جميع أنحاء العالم، وأرامكو السعودية هي شركة الطاقة الكبرى الوحيدة في القائمة.