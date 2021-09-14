كشفت بيانات نشرة الهيئة العامة للإحصاء، أمس، للربع السنوية عن الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني من عام 2021، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص خلال الربع الثاني من عام 2021 نموا إيجابيا قدره 11.1% مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2020، وسجل القطاع غير النفطي ارتفاعا بـ8.4% ليصل إلى 366.5 مليار ريال وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 60.2%.ووفقا لنتائج هذه النشرة فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2021، ارتفاعا بنسبة (1.8%) مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2020.وأشارت النشرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالتعديلات الموسمية خلال الربع الثاني من عام 2021، حقق ارتفاعا بلغت نسبته (0.6%) مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من العام نفسه.وبحسب التعديلات الموسمية فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بالتعديلات الموسمية خلال الربع الثاني من عام 2021 نموا إيجابيا قدره (2.4%) مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من العام نفسه.وأوضحت النشرة أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي 2020.الاقتصاد المحلي في الربع الثاني:- 11.1% نمو القطاع الخاص- 8.4% نمو القطاع غير النفطي- 366.5 مليار ريال مساهمة القطاع غير النفطي- معظم الأنشطة سجلت نموا إيجابيا.