وقّعت شركة الركن السويسري للساعات اتفاقية شراكة مع شركة stc إذ تقوم بموجبها «الركن السويسري» من خلال معارضها بتقديم عروض غير مسبوقة لمنسوبي stc، بجانب تقديم تشكيلات رائعة من الساعات، والمحافظ والنظارات، والأقلام التي تلبي كافة الأذواق، ومختلف الفئات العمرية.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها شركة الركن السويسري لتوسيع قاعدة عملائها المتنامية، وذلك من خلال فروعها المنتشرة، والموزعة توزيعا جغرافيا، تغطي كافة مناطق المملكة. من جهته، وتعليقاً على هذا الحدث المهم، قال مدير إدارة التسويق والاعلام لشركة الركن السويسري للساعات، «تعدّ هذه الشراكة محطّة رئيسة في رحلة الركن السويسري التي نسعى من خلالها إلى جعل معارضنا محطة التسوق الأولى في عالم الأناقة والترف، بأسعار تفضيلية لمنسوبي stc، كإحدى الشركات الوطنية المهمة». وتابع: هذه الشراكة ستعمل أيضاً على تعزيز التحول الرقمي في المملكة، والإسهام في تمكين التجارة الإلكترونية، كما ستساهم في منح عملائنا متعة التسوق الإلكتروني، مشيداً بجهود منسوبي الشركة في السعي لتحقيق متطلبات العملاء بعرض اختيارات واسعة ومتنوعة من المنتجات الفاخرة. وأكد أن شركة الركن السويسري للساعات وخلال فترة زمنية قصيرة استطاعت أن تحقق نجاحاً باهراً في السوق السعودية والخليجية، وذلك بفضل أسعارها التنافسية، وسمعتها المتميّزة، المستمدّة من نظام الأمان، والتسليم الموثوق. وشدد على أن خطوة توقيع الاتفاقية مع stc لن تكون الأولى، ولا الأخيرة مع الشركات الوطنية، إذ طورت الشركة مع مرور 30 عاماً على تأسيسها نظام الشراء، والدفع الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني، وتقديم عروض خلال العام المنصرم، مبيناً أن الشراكات بينها وبين الشركات الوطنية ستكون مستمرة لتحقيق الترابط الاجتماعي، والاقتصادي الوطني المطلوب. وقال مدير إدارة التسويق والإعلام في ختام حديثه إن الشركة تتبع نهج التطور والحداثة والأناقة، والاحترافية والابتكار في كافة مراحل أعمالها وتعاملاتها، وذلك منذ نشأتها قبل 30 عاماً، الأمر الذي مكّنها من تقديم المنتجات بأبهى صورها عبر فروعها ومعارضها المنتشرة على نطاق واسع في المملكة، ودول الخليج العربي، مشيراً إلى أن مبيعات شركة الركن السويسري للساعات، والمحافظ، والأقلام والنظارات، وساعات الألماس، تُعدّ من الشركات الأكثر مبيعاً في المنطقة.



يذكر أن شركة الركن السويسري انطلقت في عملها عام 1991، وهي من الشركات التي تقدم أفضل الماركات العالمية في الساعات، والساعات الألماس، والنظارات، والأقلام، والمحافظ، والكبكات، وتمتلك الشركة نحو 180 فرعاً منتشراً في المملكة، ودول الخليج.