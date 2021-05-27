تضع الإستراتيجية التطويرية لشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس – بنز في المملكة على رأس أولوياتها تقديم أفضل خدمة لعملائها، عبر العديد من الخدمات والمبادرات التي تطلقها الشركة للارتقاء بما تقدمه، بدءاً من صالات العرض المصممة على أحدث طراز وفقاً لمفهوم مرسيدس – بنز مار 2020 الذي يصنع تجربة غنية للعملاء في كل زيارة لصالات العرض، مروراً بالاهتمام الكبير في قطاع الصيانة وقطع الغيار الذي يأتي على رأس الاهتمامات كركيزة أساسية في العلاقة المستدامة مع عملائها.ولقد صادقت شركة «VentaVid» لرسائل الفيديو على تميز شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات في استخدام هذه التقنية، وإثراء تجربة العملاء بعد أن فاز اثنان من منسوبي الشركة بجائزة التميز التي أعلنت عنها شركة «VentaVid» لرسائل الفيديو أخيراً، حيث حاز في هذا العام 2021 مستشارا المبيعات في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات مرسيدس – بنز في المملكة، على جائزتين من جوائز أفضل وأهم رسائل الفيديو التفاعلية للمبيعات في الشرق الأوسط وهما مستشار المبيعات سنان العمير، ومستشار المبيعات فطين شمس الدين. وبهذه المناسبة بارك مدير التسويق والتطوير بشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات باسم ولي للفائزين بجائزة شركة «VentaVid» لرسائل الفيديو، معتبراً أن «تحقيق الجائزتين يعكس أن الشركة تهتم ليس فقط بتوفير الخدمة، بل أيضاً التدريب وتطوير منسوبينا لاستخدامها بالشكل الأفضل الذي يحقق الغاية من إدخالها.