كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في مقابلة بُثت أمس (الإثنين)، أن أسعار النفط بين 62 و66 دولارا للبرميل انعكاس للوضع الحالي للسوق.وقال أيضا لصحيفة موسكوفسكي كومسوموليتس اليومية، إن الطلب على النفط لم يعد بعد لأن الاقتصاد العالمي لم ينتعش بالكامل.وكان نوفاك قال الأسبوع الماضي، إن روسيا لم تمتثل لاتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط في أبريل الماضي بنسبة 100%، لكن موسكو ستسعى للالتزام به، وفق ما نقلت وكالة «أنباء إنترفاكس».إلى ذلك، ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط سيتجاوز إنتاج كبار المنتجين بفضل التقدم على صعيد التطعيم بلقاحات كوفيد 19 عالميا.وقالت الوكالة في تقريرها الشهري: «النمو المتوقع للمعروض خلال ما تبقى من العام الحالي لا يقترب بأي حال من الأحوال من الاتساق مع توقعاتنا لطلب أقوى بكثير بعد الربع الثاني». وذلك في إشارة إلى زيادة الضخ من دول أوبك+.