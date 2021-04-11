- شركة فاست أوتو تكنيك تمثّل فيراري في السعودية منذ العام 1998.

نالت شركة فاست أوتو تكنيك، الوكيل الحصري لعلامة فيراري في المملكة العربية السعودية، جائزة «أفضل تجربة خدمة في الشرق الأوسط» من فيراري بفضل التزامها المثابر بالجودة والتميّز في الخدمة.

يذكر أن فاست أوتو تكنيك الوكيلُ الحصري لعلامة فيراري في المملكة العربية السعودية منذ العام 1998، وعلى مدى العقدَين الماضيين كانت في الطليعة في فترة من النمو غير المسبوق لعلامة فيراري في المنطقة، عبر تقديم تجربة ملكية لا تضاهى لعملاء علامة الحصان الجامح الأسطورية التي يقع مقرّها في مدينة مارانيلّو الإيطالية.

تعليقاً على هذه الجائزة، قال محمد رفه، الرئيس التنفيذي لشركة فاست أوتو تكنيك: «نحن ممتنّون للغاية لأن فيراري منحت فاست أوتو تكنيك جائزة أفضل تجربة خدمة في الشرق الأوسط، فهذه شهادة على جهودنا المستمرّة والدؤوبة لمنح أعلى مستويات رضا العميل والتخطّي الدائم للتوقّعات التي يبديها عملاؤنا حيال علامة الحصان الجامح».

وقد أتى النمو المذهل الذي تحقّقه فيراري في منطقة الشرق الأوسط، من خلال الدعم عن طريق تقديم عروض على المنتجات ما برحت تتحسّن سنة تلو الأخرى، وتشمل العروض طرازات مثل فيراري «أف 8 تريبوتو» F8 Tributo، التي تتميز بمحرّك بثماني أسطوانات بشكل V (V8) الحاصل على أكبر عدد من الجوائز في تاريخ فيراري، وطراز فيراري «أس أف 90 سترادالي» SF90 Stradale، أقوى سيارة خارقة تجارية تطرحها العلامة على الإطلاق.

وأضاف محمد قائلاً: «اليوم يدعم التزامنا بتقديم خدمة متميّزة مجموعةً من السيارات الخارقة الإيطالية، التي تمثل خير تمثيل الصانع الأفضل لروائع السيارات في أرجاء العالم كله. ونتطلّع قدماً لبناء مجموعة شغوفة ومخلصة من مالكي سيارات فيراري من خلال سيارات تخطف الأنفاس، وعلاقات وطيدة وتجربة ملكية ممتازة لسنوات مديدة».

وقد رسّخت فاست أوتو تكنيك سمعتها على مبدأ منح خدمة حصرية وعالية الجودة تتماشى تماماً مع علامة أسطورية مثل فيراري. ومع وكالة أنيقة تضمّ صالة عرض مميّزة ومركز خدمة متطوّراً لخدمة إمارة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، ومركزاً آخر لخدمة المنطقة الغربية يقع في مدينة جدّة على الساحل الغربي، تتحلّى فاست أوتو تكنيك بشبكة شاملة لدعم خدمات البيع وما بعد البيع تمنح مالكي سيارات فيراري تجربة عملاء لا مثيل لها.

وكانت هذه التجربة المميّزة عاملاً جوهرياً في النمو الباهر الذي حقّقته علامة الحصان الجامح في المملكة العربية السعودية على مدى العقدين الماضيين. وشركة فاست أوتو تكنيك ملتزمة بالمحافظة على هذه المستويات المتألقة من الجودة والتميّز للعقدين القادمين وما بعدهما.