أطلق البنك السعودي البريطاني خدمة الحوالات الدولية الفورية إلى المحافظ الإلكترونية في عدد من الدول مثل الفلبين، باكستان، بنجلاديش، وسيريلانكا. وبذلك يصبح ساب أول بنك يوفر هذه الخدمة في المملكة.

ويمكن لعملاء ساب الاستفادة من المنتج على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر قنوات البنك الرقمية، مثل ساب نت وساب موبايل، بأسعار منافسة، مع إمكانية متابعة حالة الحوالة بشكل فوري. وتتميز هذه الخدمة بالسرعة والسهولة، وقلة المتطلبات في التحويل، حيث يمكن استخدام رقم الجوال للمستفيد مع بعض المعلومات الأخرى.

وعلق بشار القنيبط، نائب العضو المنتدب للخدمات المصرفية الفردية وإدارة الثروات في ساب قائلاً: «يأتي إطلاق هذا المنتج تنفيذاً لإستراتيجية البنك الهادفة إلى تلبية تطلعات عملائنا بتقديم الحلول المالية المبتكرة، مع التركيز التام على الخدمات المصرفية الرقمية، خصوصاً بعد نجاح إتمام عملية الاندماج بين بنكي ساب والأول، على اعتبار أن المصرفية الرقمية تمثل إحدى النقاط الإستراتيجية لدعم قوتنا التنافسية، والمحافظة على مركزنا الرائد في جودة المنتجات والخدمات المصرفية».

وأضاف بشار القنيبط: «علاوة على ذلك، نسعى جاهدين لتطوير الحوالات الدولية عبر توسيع دائرة شراكاتنا مع المؤسسات العالمية المرموقة داخل المملكة وخارجها، حيث يجري العمل على إضافة المزيد من خدمات التحويل الدولي لعملائنا وربط المزيد من الدول والعملات، وسنواصل تركيزنا على تطوير قطاع المصرفية الرقمية وابتكار الحلول الكفيلة بضمان الاستمرار في توفير تجربة مصرفية رائدة لعملائنا».

يذكر أن البنك السعودي البريطاني (ساب) حقق زيادة ملحوظة في عدد مستخدمي القنوات الرقمية خلال الفترة الماضية، ونجح في ترحيل مجموعة واسعة من الخدمات من الفروع إلى منصاته الرقمية. وقد أصبح تطبيق ساب موبايل منصة حلول مصرفية متطورة ومتكاملة تضم أكثر من 100 ميزة تلبي احتياجات عملاء البنك، ويستخدم حالياً نحو 70% من عملاء البنك القنوات الرقمية بشكل دوري. وساهمت هذه التطورات المتتالية في الخدمات الرقمية لبنك ساب إلى نمو حجم التعاملات المصرفية عبر القنوات الرقمية بأكثر من 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما ساهم في حصول تطبيق ساب موبايل على جائزة أفضل تطبيق في الشرق الأوسط.