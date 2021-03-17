بإشراف المؤسسة العامة للحبوب وفرت شركة المطاحن الأولي 500 ألف كيس دقيق سعة 45 كغم وأكثر من 5 ملايين عبوة سعة 1 كغم، وكذلك أكثر من 300 ألف عبوة سعة 10 كغم، إضافة إلى الدقيق السائب المرسل للمصانع الحيوية، التي يدخل الدقيق من ضمن مدخلات إنتاجها، وذلك تلبيةً لمتطلبات شهر رمضان.

وقال الرئيس التنفيذي المهندس عبدالله بابطين إن جميع فروع الشركة تعمل بقدرة طحن تصل إلى 4200 طن متري قمح يومياً وعلى مدار الأسبوع.

وتؤكد الشركة حرصها واستعدادها التام لتلبية أي احتياج بناءً على معطيات السوق؛ خدمةً للمواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام والزوار للمملكة.

وبين بابطين أنه تم -بحمد الله- انتقال ملكية شركة المطاحن الأولى في يناير 2021، إلى شركة رحى الصافي في إطار برنامج تخصيص المؤسسة العامة للحبوب، إذ تمتد العمليات التشغيلية للشركة على مستوى 4 فروع، هي: جدة، القصيم، تبوك، الإحساء، وتبلغ سعة صوامعها التخزينية للقمح 220.00 طن.

وتقدم الشركة لعملائها أنواعاً متعددة من منتجات الدقيق والأعلاف ومشتقات القمح، إذ تبلغ طاقة المطاحن إنتاج أكثر من: (950.00 طن دقيق سنوياً) و(250.00 طن من الأعلاف سنوياً).