كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن السعودية ستبدأ الشهر القادم العمل على تحديد تكلفة قيمة الطاقة الشمسية الرخيصة لنموذج إنتاج الكهرباء.وأوضح خلال فعاليات يوم الطاقة والمناخ بالتعاون بين منتدى الطاقة العالمي والاتحاد الأوروبي، أن المشروع بدأ عملياً في «نيوم» وأظهر نتائج ناجحة.وأشار إلى أن لدى السعودية خططاً طموحة في ما يخص الطاقة النظيفة وتعمل على مشاركتها مع بقية العالم، كما أنها تعمل على الموازنة في استخداماتها بين النفط والطاقة المتجددة.وكان وزير الطاقة قد أكد في وقت سابق أن اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء ستتابع تنفيذ استثمارات القطاع في المشاريع ذات الأولوية، واستكمال أعمال إعادة هيكلة القطاع، بإشراف من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.وبين أن ذلك سيمكّن من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج المملكة وتحسين شبكات التوزيع وتعزيز الخدمات المقدمة للمستهلك.