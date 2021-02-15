بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الطفل، شارك البنك السعودي البريطاني (ساب) في برنامج «حقق أمنية» بتوزيع الهدايا المختلفة على أطفال قسم تنويم مرضى السرطان في مدينة الملك فهد الطبية. وتشمل الهدايا أجهزة لوحية، وهواتف ذكية، وألعابا إلكترونية.

ويأتي ذلك ضمن إطار المبادرات المجتمعية التي يقدمها البنك في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية، وامتداداً لجهوده المستمرة للتواصل مع كافة فئات المجتمع المحتاجة للاهتمام والمساندة، بما في ذلك أطفال السرطان، حيث يولي «ساب» اهتماماً كبيراً بدعم البرامج العلاجية وغيرها من الأنشطة التأهيلية والتعليمية والترفيهية أيضاً.

يذكر أن البنك السعودي البريطاني يشارك سنوياً في إحياء فعاليات اليوم العالمي لسرطان الطفل، بهدف مد جسور التواصل مع الأطفال المصابين لتخفيف معاناتهم ورفع معنوياتهم، والإسهام في نشر الوعي بهذه المناسبة وتحقيق أهدافها. كما يتبنى «ساب» العديد من المبادرات المجتمعية التي تنظمها المؤسسات الطبية والمراكز الإنسانية والجمعيات الخيرية.