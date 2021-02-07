طورت هواوي إمكاناتها في قطاع الهواتف الذكية الرائدة من الجيل الخامس 5G مع سلسلة هواتف HUAWEI Mate على التوالي. هنا نلقي نظرة من قرب على أحدث هواتف هواوي الرائدة من الجيل الخامس 5G، HUAWEI Mate 40 Pro.

أداء الجيل الخامس 5G

نعيش في عصر نستخدم فيه كثيرا هواتفنا الذكية، سواء للعمل أو للتواصل بالعالم من حولنا أو لمجرد الترفيه عن أنفسنا. من حيث الأداء، وقد زودت هواوي أول شركة مصنعة للهواتف الذكية مجموعة شرائحها - HUAWEI Kirin 9000 - بمودم 5G. وبذلك كن مطمئنا بأنك ستحصل دائما على تجربة مؤثرة وعالية السرعة لجميع أنشطتك مثل البث عبر الإنترنت أو تحميل الملفات، أو مكالمات الفيديو أو حتى الألعاب.

التصميم

لا أحد يريد حمل هاتف يشبه الطوب! هاتف HUAWEI Mate 40 Pro ليس هاتفا عاديا من حيث التصميم. بل يأتي مزودا بتصميم Space Ring المبدع والمستقبلي في الجهة الخلفية، الذي لا يأتي فقط كغرض وظيفي لتثبيت إعداد الكاميرا، ولكنه يكمل أيضا ألوان الهاتف. من الواجهة الأمامية لهاتف HUAWEI Mate 40 Pro، ستلاحظ شاشة OLED HUAWEI Horizon بمقاس 6.76 بوصة مع منحنى 88 درجة التي لا توفر تجربة بصرية أوسع وغامرة أكثر فحسب، بل تمتد أيضا إلى أبعد من ذلك مع تفاعلات اللمس الجانبية مثل ضوابط الصوت الافتراضية وأزرار joypad.

الكاميرات

لنكن صادقين، الكاميرا هي أول شيء نتفحصه جميعا على هاتف جديد. فقد تطورت كاميرات الهواتف الذكية على مر السنين لتصبح جزءا لا يتجزأ من نمط حياتنا. ولقد بذلت هواوي قصارى جهدها بالكاميرات في أحدث هواتفها الرائدة.

يأتي هاتف HUAWEI Mate 40 Pro مزودا بإعداد كاميرا Ultra Vision Cine الممتاز، المصمم لتصوير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي لجميع السيناريوهات. ويتكون إعداد الكاميرا في هاتف HUAWEI Mate 40 Pro من كاميرا بعدسة عريضة فائقة الاستشعار - Super Sensing Wide Camera بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا سينمائية بعدسة عريضة جدا - Ultra Wide Cine Camera بدقة 20 ميجابكسل وكاميرا بيريسكوب - Telephoto بدقة 12 ميجابكسل والتي تدعم التقريب البصري حتى 5x وتقريب هجين 10x وتقريب رقمي 50x مع مستشعر ليزر لضبط تلقائي سريع.

بشكل أساسي، إذا كنت تستعد لتصوير مقطع فيديو أو مدونة، فيمكنك ترك جميع المعدات باهظة الثمن وراءك والمضي قدما في استخدام هاتف HUAWEI Mate 40 Pro بدلا من ذلك. مع وجود الهاتف الرائد من هواوي في متناول يدك، يمكنك الحصول على تجربة سينمائية مع ميزات مثل تسجيل مقاطع فيديو بدقة عالية الوضوح HDR في الوقت الفعلي، ولقطات ثابتة لتحقيق الاستقرار، وتتبع اللقطات، ووضع القصة والمزيد مما يضمن لك طرقا إبداعية أكثر من أي وقت مضى عند تسجيل مقاطع الفيديو الخاصة بك.

بطارية + سرعات شحن

يأتي هاتف HUAWEI Mate 40 Pro مزودا ببطارية كبيرة تبلغ 4400 مللي أمبير في الساعة مدعومة بشحن HUAWEI SuperCharge السلكي بقدرة 66 واط. يستغرق الشحن الكامل لهاتف HUAWEI Mate 40 Pro 30 دقيقة فقط! إضافة إلى ذلك، يدعم هاتف HUAWEI Mate 40 Pro شاحن HUAWEI SuperCharge اللاسلكي بقدرة 50 واط، مما يوفر أكثر من 3 أضعاف قوة الشحن اللاسلكي (15W) لدى هواتف من شركات رائدة أخرى. وأفضل جزء مع هاتف HUAWEI Mate 40 Pro أنك لن تحصل على وقت شحن أقل فحسب، بل ستحصل أيضا على الشاحن في العلبة عند شراء الهاتف!

تفاعلات مستقبلية ومبتكرة

يحتوي هاتف HUAWEI Mate 40 Pro على بعض الميزات الرائعة والمستقبلية مثل الإيماءات المدعمة بالذكاء الاصطناعي AI Gesture Controls التي تتيح لك التحكم في هاتفك دون الحاجة إلى لمسه فعليا. على سبيل المثال، قم بالرد على المكالمات الواردة، وقم بالتمرير لأعلى/لأسفل الصفحات وتنقل من جانب إلى آخر - وهو أمر مثالي عندما تكون في المسبح ويداك مبتلتان أو متسختان. أيضا، مع ميزة EOD (Eyes On Display) الجديدة، حيث يمكنك تخفيض نغمة الرنين للمكالمات الواردة بمجرد النظر إلى هاتفك عندما يرن.

يمكنك توصيل هاتف HUAWEI Mate 40 Pro بأجهزة الحواسيب المحمولة المتوافقة من سلسلة HUAWEI MateBook لبدء العرض على عدة شاشات – Multi-Screen Collaboration الذي لا يوفر بثا سلسا بين الشاشات فحسب، بل يعمل كوسيط افتراضي يتيح سهولة التحكم وسحب الملفات ونقلها وإسقاطها وحتى تشغيل تطبيقات متعددة جنبا إلى جنب مع نوافذ منفصلة.

ويقدم الهاتف الكثير من حيث الأداء والكاميرات. ومع ذلك، من المؤكد أن كفاءة البطارية وسرعات الشحن لهاتف HUAWEI Mate 40 Pro ستذهل العقول، إضافة أنك لست مضطرا إلى شراء شاحن بشكل منفصل على عكس هواتف الشركات الرائدة الأخرى مما يجعل هاتف HUAWEI Mate 40 Pro متميزا عن الآخرين. جنبا إلى جنب مع تصميمه الأيقوني والأداء القوي والكاميرا الممتازة، الأمر الذي يجعله أفضل هاتف ذكي رائد من الجيل الخامس 5G.