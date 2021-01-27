كشفت العلامة التجارية «دجاج تكساس» بالشراكة مع شركة العليان للخدمات الغذائية، عن موعد افتتاح أول فرع لمطعمها على الإطلاق في جدة، في شارع عبدالله سليمان بمنطقة التاون سكوير.

وستقدم قائمة طعام «دجاج تكساس» لضيوف الفرع الجديد، مجموعة من أشهر الوصفات المبتكرة واللذيذة، بنكهات جديدة، شهية وجريئة مستوحاة من ولاية تكساس الأمريكية، إضافة إلى ضمان تقديم أفخر أنواع الدجاج الحلال والطازج 100% من المزارع السعودية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لقسم الأعمال الدولية لعلامة «دجاج تكساس» التجارية كيفين كورنينغ: «متحمسون لدخول علامتنا التجارية (دجاج تكساس) إلى محافظة جدة للمرة الأولى، ولا يسعنا الانتظار لتقديم نكهات تكساس الأسطورية اللذيذة لضيوفنا الجدد».

وأضاف كورنينغ: «يتميز «دجاج تكساس» دائماً بالنكهة الفريدة والمميزة، لهذا نعمل مع أفضل الطهاة وأصحاب الامتيازات، والبائعين، لنواصل مسيرة الابتكار لمزيد من الوصفات والأطباق الجديدة الجديرة باهتمام الضيوف، ليستمتعوا بنكهات «دجاج تكساس» الفريدة».

ويشار إلى أن من النكهات الأصيلة التي يتفوق «دجاج تكساس» في تحضيرها، خلطات الفلفل الحار التي تضاف إلى تتبيلات الدجاج والصلصات المتنوعة، إضافة إلى الأطباق الغنية المدخنة التي بمجرد تذوقها تحسب أنها أتت مباشرةً من خبير شواء في تكساس.

ومن جانبه، يوضح مدير أول لقسم التسويق الدولي لعلامة «دجاج تكساس» التجارية ميتش لانجستون، تقاليد تكساس الممثلة في قائمة الطعام: «نعلم أن الناس من مختلف المجتمعات في هذا الجزء من العالم يحبون الدجاج المقلي، ولكنه ومع تركيز «دجاج تكساس» على إيصال المذاق الأسطوري اللذيذ لتكساس إلى العالم، فهذا يدفعنا باستمرار لتخطي الحدود مع نكهات جريئة ومبتكرة، حيث نملك فكرة وطريقة مختلفة لتحضير الدجاج المقلي المميز واللذيذ، وتُعد رغبة زوارنا في «شيء جديد ومألوف» دافعاً كبيراً وراء ابتكار قائمتنا وميزات منتجاتنا الجديدة». وأفضل مثال على دفع حدود نكهة تكساس الجريئة هو وجبة 8 بيبر تشيكن، وهي عبارة عن دجاج متبل بالبقسماط و8 أنواع من الفلفل مصنعة من أشهر أصناف تكساس الأساسية الكلاسيكية مثل هالابينو، شيبوتل، أنشو، فلفل أسود، فلفل أحمر، حريف، لكن مع فلفل سيشوان وفلفل حار تايلاندي أخضر، مزين ببذور السمسم والبصل الأخضر.

وقال نائب رئيس شركة العليان للخدمات الغذائية خالد الغامدي: «الرسالة التي نود أن نوصلها لضيوفنا وزبائننا هي أن «دجاج تكساس» مخصص للجميع، ونفخر أن يكون مصدر الدجاج الحلال لدينا هو من المزارع السعودية، وأن قائمة طعامنا تأخذ الروح الجريئة لتكساس وتجعلها منعشة وجذابة ومألوفة لضيوفنا مع تقديم مجموعة من النكهات الإبداعية المبتكرة الجديدة، والجديرة بالاهتمام، لنقدم وجبات رائعة تجذب الناس معاً بنفس الطريقة التي يجلب بها «دجاج تكساس» المذاق اللذيذ والأسطوري لتكساس إلى العالم».

تجدر الإشارة إلى أن «دجاج تكساس» هو الوجهة المفضلة للنكهة الفريدة والجريئة، إذ تم تغيير وإعادة تصميم قائمة العلامة التجارية من جديد، ليشاهد الضيوف التصوير الفوتوغرافي عن قرب للطعام مع قائمة طعام مبسطة مصممة بطريقة تمكن الضيوف من العثور على وجباتهم المفضلة بسهولة، إلى جانب إضافة المزيد من الصفات التي تعزز النكهات الجريئة الفريدة والجودة اليدوية لمنتجات «دجاج تكساس»، وكل ذلك ستعكسه العلامة التجارية الجديدة بأسلوب مبتكر يعكس ثقة وشخصية «دجاج تكساس».