نظمت إدارة التطوير العقاري بفرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة، ورشة عمل بعنوان: منتجات الدعم السكني بمحافظة العلا، والتي عقدت بمقر مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة، والتي تستهدف المكاتب الـهـندسـيـة ومـكـاتـب الـمـقـاولات وممـثـلـي الـبـنـوك والـجـمـعـيـات الـخـيـريـة والجهات الحكومية.

وعقدت الورشة بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة أحمد بكر زيدان ومدير إدارة التطوير العقاري بالفرع المهندس أنس عبدالله الزاحم، ومدير إدارة التنمية الاجتماعية نايف بن علي عويضة.

وركزت الورشة على التعريف بطريقة التسجيل بمنصة «سكني»، وكيفية الاستفادة من منتجات وبرامج وخدمات وزارة الإسكان، كما تم التطرق لأبرز المنتجات المستقبلية التي سيتم توفيرها بمحافظة العلا.