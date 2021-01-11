أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن برنامج «ساند»، أحد برامج المؤسسة التي تساعد على رعاية الموظف السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته، حيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين الوظيفة السابقة والالتحاق بوظيفة جديدة.

وبينت خلال حملتها الإعلانية التي تنفذها للتوعية بمنافع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، أنه يتطلب للحصول على تعويض «ساند»، أن يتقدم المتعطل خلال 90 يوما من تركه العمل.

وحول طريقة التقديم، أوضحت التأمينات أنه يمكن للمتعطل أن يتحقق من أهليته عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، وفي حال استحقاقه يمكنه التقدم من خلال حسابه في «التأمينات أون لاين» أو تطبيق «تأميناتي».

وأشارت إلى أن التعويض يصرف بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك، كما تبلغ المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق.

ويستحق المستفيد من نظام التعطل عن العمل «ساند» التعويض اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق وتقديم الطلب.

ويُعد برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، أحد أهم البرامج التي أسهمت في دعم المشتركين ومنشآت القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا حيث تكفلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال صندوق «ساند» بدفع جزء من رواتب العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، ما كان له الأثر الكبير في تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن تلك الجائحة على منشآت القطاع الخاص، مما ساعد في عدم فقدان الموظفين لوظائفهم.

يذكر أن هذه الحملة تأتي استمراراً لحملات المؤسسة الإعلانية لرفع مستوى الوعي بحقوق ومنافع عملائها تحت شعار «من حقك تعرف»، التي كان آخرها التعريف بحقوق المشترك وصاحب العمل بتأمين المعاشات والأخطار المهنية.