باشر الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا وليد فطاني مهماته وأعماله بدءا من الأسبوع الحالي، لقيادة المجموعة الإستراتيجية الرائدة في قطاعي الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأعرب فطاني عن سعادته بالانضمام إلى المجموعة قائلا: «نجحت مجموعة صافولا خلال أكثر من 40 عاماً في الحفاظ على موقعها الريادي في قطاعي الأغذية والتجزئة، ويشرفني الانضمام إلى فريق العمل في المجموعة والمساهمة في تعزيز نمو أعمالها ومواصلة مسيرتها تحت شعارها الراسخ (قيمة أساسها القيم)».ويتمتع فطاني بخبرةٍ طويلة تمتد لأكثر من 25 عاماً في المجالات الاستثمارية والمالية والمصرفية، كان آخرها الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال، ومدير الخزينة ومستشاراً لشؤون الاستثمار والأسواق المالية لمجموعة شركات عبدا للطيف جميل، ومديراً لدويتشه بنك – السعودية، ورئيساً لمجموعة الخزينة وعضوا بالإدارة التنفيذية للبنك السعودي الفرنسي. ويحمل فطاني شهادة بكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة ولاية كاليفورنيا في العام 1993.