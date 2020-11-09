أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي تحذيرا بخصوص عمليات الاحتيال التي تستهدف المواطنين والمقيمين من أجل النصب والاحتيال عليهم، حيث يدعي مرسلوها أنهم من منسوبي المؤسسة وأن لمتلقي الرسالة مبلغا ماليا لديها بحيث تتصمن الرسالة رابطا وهميا يتسبب في اختراق الأجهزة الذكية عند الدخول إليه.

وأكدت المؤسسة أنها لا تحتفظ بأي ودائع أو أموال تخص الأفراد، وأنها لا تقوم بإجراء ي عمليات مالية نيابة عنهم أو لمصلحتهم، محذرة إياهم من الانسياق خلف أي رسالة أو رابط مشبوه ينتحل اسمها وصفتها.

وفي سياق متصل، أطلق صندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق، تحذيرا في هذا الشأن، بخصوص رسائل مشبوهة تصل إلى الأفراد أو اتصالات مباشرة تطلب منهم بياناتهم الشخصية بهدف الاستثمار، وهو الأمر الذي نفاه صندوق الاستثمارات جملة وتفصيلا.