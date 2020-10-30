حذر خبراء من أن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة قد يؤثر سلباً على ديناميكيات الدولار في السوق العالمية.



وتوقع خبراء أن يتراجع سعر صرف الدولار بنسبة 1% - 2% أمام اليورو في ظل إجراءات تحفيز الاقتصاد بسبب جائحة كورونا، والتي تعني بشكل فعلي طباعة النقود.



وقال رئيس مجلس إدارة أعمال الاستثمار والتأمين إدوارد غولوسوف: «إن انتصار بايدن سيكون سلبياً إلى حد ما على ديناميكيات الدولار، لأن التحفيز الإضافي هو ضخ الأموال في الاقتصاد، أي طباعة النقود التي تجعل من العملة أرخص، فيما انتصار ترمب سيكون إيجابياً إلى حد ما على العملة الأمريكية»؛ بحسب «RT».



وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية ستتبنى حزمة تحفيز لدعم الاقتصاد، سواء فاز بايدن أو ترمب، لكن الحزمة من المتوقع أن تكون أكبر في حال فوز بايدن.