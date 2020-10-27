ارتفع صافي الربح للبنك الأهلي التجاري إلى 3.15 مليار ريال خلال الربع الثالث مقابل 2.55 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 24%.

جاء ذلك عقب الإعلان اليوم (الثلاثاء) عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 «9 أشهر».

وبلغ إجمالي ربح العمليات 5.63 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقابل 4.99 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 13%.

أما صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات فبلغ 4.1 مليار ريال خلال الربع الثالث مقابل 3.87 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 6%.

وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 8.08 مليار ريال، مقابل 8.01 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنمو 0.8%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 2.59 ريال، مقابل 2.58 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع صافي الدخل بنسبة 23.8% بسبب ارتفاع في اجمالي دخل العمليات وانخفاض في مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان، قابله ارتفاع جزئي في المصاريف غير التشغيلية.

وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 12.8% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الاستثمارات، وارتفاع في دخل رسوم خدمات مصرفية، دخل تحويل عمولات مصرفية قابله جزئياً ارتفاع في مصاريف عمليات أخرى.

وكشف البنك الأهلي انخفاضا في إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان بنسبة 9.8% بسبب انخفاض في الإيجارات ومصاريف المباني وصافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة، قابله ارتفاع جزئي في رواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك/ إطفاء ممتلكات، معدات، برامج، وحق استخدام الموجودات والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى.

وأرجع البنك ارتفاع صافي الربع الحالي مقارنة مع السابق إلى ارتفاع صافي الدخل بنسبة 51.3% نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان.

ويعد ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 18.3% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الاستثمارات، وقابله انخفاض جزئي في دخل من رسوم خدمات مصرفية ودخل تحويل عملات أجنبية وارتفاع مصاريف عمليات أخرى.

ويعود انخفاض إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان بنسبة 14.4% إلى انخفاض صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة، الذي قابله ارتفاع جزئي في رواتب ومصاريف الموظفين، والإيجارات ومصاريف المباني واستهلاك/إطفاء ممتلكات، معدات، برامج، وحق استخدام الموجودات والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى.

كما يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع صافي الدخل بنسبة 0.9% بسبب ارتفاع صافي دخل العمليات والذي قابله جزئياً ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان.

وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.7% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل من رسوم خدمات مصرفية ودخل تحويل عملات أجنبية وارتفاع في دخل الاستثمارات، والذي قابله جزئياً ارتفاع في مصاريف العمليات الأخرى.

وارتفع إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان بنسبة 7.9% بسبب ارتفاع صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة واستهلاك، إطفاء ممتلكات، معدات، برامج، وحق استخدام الموجودات والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى، الذي قابله جزئيا انخفاض في رواتب ومصاريف الموظفين، والإيجارات ومصاريف المباني.