تأهلت ممثلتا كوريا الجنوبية (يو ميونغ هي) ونيجيريا (نجوزي أوكونجو إيويالا) لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية للمرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات على المنصب، وسيتم اختيار المدير العام الجديد للمنظمة في أوائل شهر نوفمبر القادم، لتكون أول امرأة تقود المنظمة في تاريخها.



يأتي ذلك عقب انسحاب مرشح السعودية محمد التويجري، بعد بلوغه مراحل متقدمة في التنافس على شغل المنصب، والذي يواصل دعم عمل منظمة التجارة العالمية خلال الفترة القادمة بكافة الوسائل، وستستمر المملكة العربية السعودية، في دعم منظمة التجارة العالمية على كل الأصعدة، لإيمانها بدور التجارة الحرة وحاجة كل الشركاء في العالم إلى التكاتف والعمل معاً، خلال الفترة القادمة، وانطلاقاً من مسؤولياتها كعضو فاعل في منظومة التجارة الدولية.