حصلت شركة «الخبير المالية»، المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة، على المركز الأول، كأفضل بيئة عمل في مجال تمكين المرأة لعام 2020، على مستوى قطاع الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، والمرتبة الثانية على مستوى كافة الشركات، وذلك وفقاً للتصنيف الصادر عن معهد «جريت بليس تو ورك العالمي» المتخصص في تقييم ثقافة بيئة العمل.

ويأتي تكريم معهد «جريت بليس تو ورك العالمي» لشركة «الخبير المالية»، تقديراً لثقافتها المؤسسية الاستثنائية ومكانتها الريادية، وتثميناً لجهودها المستمرة في إرساء أسس بيئة عمل عالية قائمة على أسس الثقة والأداء والتي تعزز بدورها تمكين المرأة وتفعيل دورها. وجاء اختيار «الخبير المالية» بعد جمع بيانات مكثّفة مع التركيز بشكل خاص على متوسط معدلات الاستطلاع ضمن مؤشر الثقة

(Trust Index©) الذي يتم تقييمه من قِبَل الكوادر النسائية، مع مراعاة نسبة الموظفات في الشركة ومراجعة سياسات الإدارة وممارساتها، وجاء هذا التكريم لأول مرة في المنطقة والذي تضمن 40 شركة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد أعرب أحمد سعود غوث، الرئيس التنفيذي لشركة «الخبير المالية» عن سعادته بهذا التكريم، قائلاً: «تتبوأ المرأة مكانة متميزة في المملكة العربية السعودية باعتبارها ركيزة أساسية في نهضة المجتمع، وقوة محفِّزة ودافعة لمسيرة التنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي، كما أنها تحقق أثراً إيجابياً واسع النطاق بفضل مساهماتها القيمة عبر مختلف المجالات».

وأضاف قائلاً: «نحن فخورون بهذا التكريم تقديراً لدعمنا وجهودنا المتواصلة في تمكين المرأة، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 وتطلعاتنا المستمرة نحو دعم التطوير المهني للكادر النسائي عبر مختلف أقسام الشركة».

وبدوره، قال تنزيل رحمن، المدير العام لمعهد «جريت بليس تو ورك العالمي» في المملكة العربية السعودية: «تواجه المرأة اليوم جُملة من التحديات الفريدة سواء في بيئة العمل أو خارجها، بما في ذلك الأجور والإنصاف والتمكين وغير ذلك. وقد نجحت الشركات التي حققت أفضل المراتب ضمن تصنيف المعهد، في ترسيخ أسس قيم الإنصاف والتعاون والتطوير المهني بين أوساط الكوادر النسائية. وهذه التجارب الإيجابية تمكنهم باستمرار من توظيف إمكاناتهم وتحقيقها بالكامل سواء داخل بيئة العمل والعالم بأسره».

وكانت شركة «الخبير المالية» قد تم تكريمها أخيرا، كواحدة من أفضل بيئات العمل خلال العام 2020 من معهد «جريت بليس تو ورك العالمي»، هذا وقد احتلت المركز الأول في مؤسسات القطاع المالية داخل المملكة والمرتبة الخامسة على مستوى كافة الشركات، والمرتبة الثانية على مستوى القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط، والمرتبة التاسعة على مستوى كافة الشركات في المنطقة.

«الخبير المالية» مقرها جدة في المملكة العربية السعودية، شركة متخصّصة في الاستثمارات البديلة والخدمات الاستثمارية، حاصلة على ترخيص رقم (37 – 07074) من هيئة السوق المالية السعودية.