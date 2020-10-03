أعلن رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة الرياض عجلان العجلان أن مقاطعة المنتجات التركية التي تشمل «الاستيراد، أو الاستثمار، أو السياحة» تعد مسؤولية كل فرد سعودي، كان تاجرا أو مستهلكا، مؤكدا بقوله: «مقاطعة تلك المنتجات رد على العداء المستمر من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا». جاء ذلك خلال تغريدة بثها عبر حسابه الشخصي في «تويتر».ولاقت التغريدة تفاعلا من المواطنين، الذين أكدوا أن مقاطعة المنتجات التركية من المواطنين تعد الرد المناسب للأتراك عقب تدخلاتهم منذ زمن طويل. وأكد المواطنون في مجمل ردودهم على التغريدة، أن العديد منهم قام بمقاطعة المنتجات التركية منذ فترة طويلة، وبينوا أن المصانع والأسواق المحلية الضخمة قادرة على سد المنتجات التركية واستبدالها بمنتجات محلية.فيما طالب بعض المواطنين برفع ضريبة الواردات على المنتجات التركية بنسبة 300% عما كانت عليه سابقا، وقام بعضهم بإيضاح «الباركود» المختص بالمنتجات التركية الذي يبدأ بـ869 للتسهيل على المواطنين معرفة المنتجات التركية ومقاطعتها.وكانت الليرة التركية قد سجلت هذا الأسبوع مستويات قياسية جديدة، بتراجعها إلى مستوى 7.77 ليرة لكل دولار، بانخفاضها 62.55% عما كانت عليه قبل 5 سنوات فقط، إذ كانت تكلفة الدولار 2.91 ليرة، إلا أن السياسات غير الحكيمة لتركيا ساهمت في تراجع العملة إلى مستويات قياسية.