أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن حجم حزم الدعم للقطاع الخاص بلغ 218 مليار ريال، إذ تم دعم القطاع بالسيولة اللازمة وفق برامج محددة.

وشدد الجدعان خلال مشاركته اليوم (الخميس) في فعاليات «يوروموني السعودية 2020» أن حكومة المملكة تراقب الوضع في القطاع الخاص وأحجام السيولة، إذ إن عام 2020 شكل أكثر الأعوام تحديا منذ سنوات، ولم نتوقع حدوث الأزمة ولدينا قدر كبير من التفاعل معها، والدعم الحكومي ساعد بشكل كبير في احتواء الأزمة.

وأفاد بأن المملكة تمتلك جدول أعمال قوياً جداً لرئاسة مجموعة العشرين، مشددا على أن «جائحة كورونا لن تؤثر على الخطط بعيدة المدى، وربما نمدد المساعدات المقدمة للقطاع الخاص».

ونوه الجدعان بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم الخدمات الصحية للجميع بشكل مجاني، مؤكدا أن حكومة المملكة تعمل على حماية المواطنين وإيجاد الموارد الصحية الكافية.

وأشار إلى أن المملكة تمثل أكبر اقتصاد في المنطقة، ويتم التركيز على إيجاد أنواع أخرى من الإيرادات الحكومية، وبدأنا بوضع خطط واضحة لتنويع الاقتصاد وتجنب التقلبات، ورأينا فوائد الاستثمار في التقنية خلال هذا العام، ومستمرون في الاستثمار بالبنية التحتية منذ بداية هذا العام، وجميع القطاعات الاقتصادية تلقت الدعم الكافي من الحكومة.

وأضاف وزير المالية: السياحة الداخلية ارتفعت بنسبة 10%، وملتزمون بتنفيذ رؤية 2030، وصناديق الاستثمار الحكومية تعزز من الإنفاق الرأسمالي.