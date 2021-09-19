ينتظر مساهمو سوق الأسهم خلال جلسات الأسبوع الحالي أحداثا مهمة لـ9 شركات مدرجة في سوق الأسهم الرئيسي «تاسي»، إذ سيتاح التداول بسوق الأسهم خلال الأسبوع الحالي في 4 جلسات فقط، لتزامن هذا الأسبوع مع إجازة يوم الخميس القادم لتصادفه مع اليوم الوطني، وسيستحق مساهمو 3 شركات اليوم (الأحد) أرباحا نقدية عن النصف الأول من العام الحالي 2021 ممثلة في شركة «ساسكو» بقيمة 30 هللة، و«الأصيل» بقيمة 75 هللة، و«سابك» بقيمة 1.75 ريال، فيما ستصرف أرباح نقدية بقيمة 1.5 ريال لملاك سهم «الخريف» عن الفترة ذاتها، وعقد جمعية عمومية عادية لشركة «باتك».وسيستحق مساهمو «ذيب» غداً (الإثنين) أرباحا نقدية قيمتها 51 هللة عن النصف الأول من العام الحالي، إضافة لصرف أرباح نقدية لمساهمي «بدجت» بقيمة 60 هللة للفترة ذاتها، مع عقد جمعية عمومية غير عادية لشركة «ثمار» الموقوفة عن التداول.وفي يوم (الأربعاء) القادم ستصرف أرباح نقدية لملاك أسهم أسواق العثيم، بواقع ريالين لكل سهم عن النصف الأول من العام الحالي، مع عقد جمعية عمومية غير عادية للشركة.