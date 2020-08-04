أتاحت اللجنة المنظمة لموسم عنيزة للتمور، الذي تنظمة غرفة تجارة وصناعة عنيزة، بالشراكة مع بلدية عنيزة، الفرصة لعدد من رواد الأعمال من الشباب لخوض تجربة بيع التمور والاستفادة من الحركة الاقتصادية التي يوفرها موسم عنيزة للتمور.وبينت رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة عنيزة مريم المطيري أن شابات الأعمال انتهزن الفرص المتاحة في موسم عنيزة للتمور وشاركن بمبيعات التمور (بالتجزئة) ومنتجات التمور، وقد تم تخصيص أركان لهن على طريق الأمير فيصل بن مشعل (الدائري الداخلي) كمنافذ بيع مؤقتة، كما قدمت الغرفة لهن كافة التسهيلات التي تضمن الاستفادة القصوى.وأشارت إلى أن مشاركة هذا العدد الكبير تأتي ضمن الدور الذي تقدمه لجنة سيدات الأعمال بالغرفة لدعم الأسر المنتجة. ونوهت إلى أن الغرفة عازمة على المضي قدما لاستغلال جميع المناشط، التي تشهدها المحافظة لتوفير مزيد من الفرص للسيدات.