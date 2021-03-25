شددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على ضرورة فرض المزيد من الضرائب لتمويل المرحلة المقبلة من خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تقدر تكلفتها بنحو 3 تريليونات دولار للإنفاق على البنية التحتية والتعليم ومشروعات الطاقة الخضراء. وفي شهادة قبل اجتماع لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب خلال هذا الأسبوع، واجهت يلين انتقادات من المشرعين الجمهوريين الذين اعترضوا على زيادة الضرائب على الشركات والأسر الثرية لزيادة الإنفاق على نطاق واسع. وتعهدت وزيرة الخزانة الأمريكية، في دفاعها عن زيادة الضرائب بأن الإدارة الأمريكية لن تفرض ضرائب تؤثر على الشركات الصغيرة والأمريكيين متوسطي ومحدودي الدخل، وفقاً لما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز».وقالت يلين: «نحتاج لزيادة الضرائب لتمويل الإنفاق الذي يجعل هذا الاقتصاد قادرا على المنافسة والإنتاج»، وأضافت «عملية التحفيز التي تستثمر الأموال في الأشخاص والبنية التحتية ستساعد على خلق وظائف جديدة في الاقتصاد الأمريكي، فيما ستساعد التغيرات في هيكلة الضرائب في تمويل هذا البرنامج».