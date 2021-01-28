إن تداول الفوركس محفوف بالمخاطر بطبيعته، فالأسواق هي وحوش جامحة لا يمكن السيطرة عليها ولا ينبغي ترويضها. مع كل العوامل التي تؤثر على الأصول، لا ينبغي أن تكون جودة الوسيط مصدر قلق لك.



ومع ذلك، جميع الوسطاء ليسوا على قدم المساواة، وهذا هو السبب أن Olymp Trade قد جمعت هذه القائمة من أهم الصفات التي يتمتع بها الوسيط محل الثقة.

المواد التعليمية

التعليم جزء من التداول، حيث يعلم معظم المستثمرين أنه ينبغي ألا تتوقف أبدًا. تمتلك أفضل المنصات موارد متخصصة لمساعدة عملائها على مواكبة السوق وتحقيق الربح.

الوسيط الجيد يوفر موارد تعليمية مجانية حول كيفية استخدام المنصة، وأدواتها، واستراتيجيات التداول للمستخدمين. يجب أن يتمكن المتداولون المبتدئون والمتمرسون من العثور على مواد مفيدة وغنية بالمعلومات توفرها المنصة.

الحساب التجريبي

لم يولد المتداولون بارعين، فهم مثلهم مثل غيرهم بحاجة إلى ممارسة حرفتهم لإتقانها، وأفضل المنصات هي التي تفهم ذلك وتشجعه. إن وجود مكان للتدريب على استخدام المخططات والمؤشرات والاستراتيجيات، دون الخوف من خسارة أموالك هو مفتاح تطوير المتداول.

توفر إمكانية ارتكاب الأخطاء في بيئة محاكاة للتداول على المخططات الواقعية تجربة لا مثيل لها للمتداولين من جميع المستويات. هذه التجربة هي التي تبني الثقة وتُعد إلى حد بعيد الطريقة الأكثر فعالية لاختبار قدراتك.

يدرك الوسطاء الجيدون أن تعليم المستخدمين وتدريبهم ليصبحوا متداولين أكثر نجاحًا يشجع هؤلاء المستخدمين على إبقاء ولائهم للمنصة. الكل رابح.

حد أدنى قليل للإيداع

قبل أن تتمكن من البدء في ربح الأموال على المنصة، يجب إجراء إيداع. المنصات ذات الحد الأدنى المرتفع للإيداع ليست للجميع، وهم يريدونك أن تعرف ذلك.

غالبًا ما تأتي هذه الودائع المرتفعة مع عمولات أو رسوم إيداع مرتفعة. يشير هذا أن هؤلاء الوسطاء يتطلعون إلى جعلك تدفع مقابل (امتياز) استخدام منصتهم. العلاقة كلها تدور حول حصولهم على المال منك، وليس مساعدتك في تغيير حياتك للأفضل.

يهدف الوسطاء أصحاب الحد الأدنى القليل للإيداع بدون رسوم وعمولات إلى جعل التداول في متناول الجميع. لا ينبغي أن يكون الأثرياء هم الوحيدون الذين يستطيع المال أن يعمل لصالحهم.

السمعة

ينفق الوسطاء العديد من الموارد في بناء سمعة طيبة والحفاظ عليها. لا توجد منصة مثالية، ومعظم المراجعات يتم كتابتها بواسطة مستخدمون ساخطون، لكن الجوائز تساعد في الفصل بينهم.

يمكن اعتبار المنصات التي فازت بجوائز أكثر ثقةً حيث تم التحقق من هذا الجزء من سمعتها من قبل جهة خارجية مستقلة. يُظهر هذا التقدير أين تكرس هذه الشركات مواردها.

نظرًا لأن معظم الجوائز الممنوحة للوسطاء يتم التصويت عليها من قبل المستخدمين، فهي تُعد أفضل التقييمات الإيجابية. على سبيل المثال، حصلت Olymp Trade على جائزة أفضل وسيط لدعم العملاء لعام 2020 من قبل fxdaily.com.

التحقق من المستخدم

الحماية من الاحتيال أمر بالغ الأهمية في التداول عبر الإنترنت. يجب على الوسيط الخاص بك التحقق من هويتك والامتثال لمعايير KYC الدولية على أقل تقدير.

ومع ذلك، تأخذ بعض المنصات عملية التحقق من المستخدم إلى مستوى آخر. ألا وهو تنفيذ إرشادات أكثر صرامة وعمليات أكثر تفصيلاً لضمان أمان الحساب.

على سبيل المثال، تستخدم Olymp Trade التحقق عبر الفيديو جنبًا إلى جنب مع المستندات التقليدية لضمان أن المتداول هو في الواقع الشخص الذي يدعي أنه كذلك. كما يُطلب أيضًا، التأكيد ثنائي الخطوات لجميع عمليات السحب.

صحة المخطط

إن كانت المخططات على المنصة الخاصة بك دقيقة، فهو دليل على مصداقيتها. يمكن اعتماد الوسطاء من قبل جهة خارجية للتأكد من دقة مخططاتها.

هناك عدد من الوكالات الخاصة والحكومية على حد سواء متخصصة في التحقق من دقة مخططات المنصة. لا تثق بمنصة أو وسيط بدون شهادة، حيث لا يوجد ضمان بأن الأسعار لا يتم التلاعب بها لصالح المنصة.

للمضي قدمًا

التداول معقد بدرجة كافية بدون الحاجة إلى القلق بشأن شرعية المنصة التي تستخدمها. هذه بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند تحديد المنصة والوسيط الذي تضع ثقتك فيه.

لسوء الحظ، ليس كل الوسطاء جديرين بالثقة. بالتأكيد يستحق الأمر قضاء بعض الوقت للبحث والعثور على وسيط يفي بهذه المعايير.

والخبر السار هو أن Olymp Trade تفي بجميع النقاط المذكورة أعلاه. جربها بنفسك!