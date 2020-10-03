كشف تقرير نشرته وكالة «بلومبيرغ»، أن معامل الارتباط بين البيتكوين ومؤشر S&P500 يظل طرديا أي أنه كلما ارتفعت الأسهم ارتفع سعر البيتكوين في السوق؛ ما يقوض فرضية تم الترويج لها أخيرا على أن البيتكوين بات ملاذا آمناً يلجأ إليه المستثمرون في أوقات الأزمات.ومعامل الارتباط في أسواق المال أو ما يصطلح على تسميته بالـ«correlation» هو العلاقة بين متغيرين من الأدوات الاستثمارية لمعرفة توجهات الأسعار المستقبلية لكل منهما.وأكد تقرير «بلومبيرغ» أن مؤشر القوة النسبية لمتوسط 14 يوما، وهي أداة أخرى للتنبؤ بالتحركات المستقبلية للأسعار، للبيتكوين تشير إلى قراءة 45 نقطة، فيما تشير قراءة المؤشر لأسواق الأسهم إلى 51 نقطة؛ ما يعني أن هبوط البيتكوين جاء بوتيرة أكبر من الهبوط الذي شهدته أسواق الأسهم.وتراجع مؤشر S&P500 بنحو 6% منذ ذروة سبتمبر الماضي، فيما فقد البيتكوين نحو 15% منذ ذروة أغسطس الماضي، حينما كانت الأسعار تحلق فوق مستويات 12 ألف دولار للبيتكوين الواحد.وجاء تراجع البيتكوين في خضم موجة التراجعات التي ضربت السوق أخيرا، مع ارتفاع مؤشر التقلبات، الذي يعرف بكونه مؤشرا لقياس مخاوف المستثمرين في وول ستريت، إلى أعلى مستوى له في نحو شهر.وسجل مؤشر البيتكوين أسوأ أداء شهري له منذ بدء جائحة كورونا في سبتمبر الماضي مع تراجعه بنحو 8.3% ولكنه يظل مرتفعا منذ مطلع العام الجاري بنحو 50% بحسب بيانات بلومبيرغ.