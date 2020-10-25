بحث وزراء المالية ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم، خلال اجتماع مشترك مع مدير صندوق النقد الدولي، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، عبر تقنية الاتصال المرئي، العديد من الموضوعات المالية والنقدية، كما تمت مناقشة ورقة صندوق النقد الدولي «الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات في دول مجلس التعاون»، التي ركزت على عواقب جائحة كورونا COVID-19 بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي، والتأثير المزدوج على دول مجلس التعاون بسبب الجائحة وانخفاض أسعار النفط.وناقش الاجتماع الأولوية العاجلة في مواصلة تلبية الاحتياجات الصحية والاقتصادية الناشئة عن جائحة كورونا COVID-19، وأهمية الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.