ودع الشاعر أحمد بهكلي الحياة بعد أسابيع من إصابته بكورونا حيث نعاه أصدقاؤه ومحبوه في وسائل التواصل الاجتماعي مستعيدين مواقفه وأعماله.البهكلي أحد أدباء منطقة جازان الذين عرفوا في الوسط الثقافي والاجتماعي حيث اشتغل البهكلي في بداية حياته المهنية معلما في معهد الرياض العلمي، ثم معيدا في معهد اللغة العربية في الرياض،ثم محاضرا في كلية المعلمين بالرياض، ثم عميدا لكلية المعلمين في جيزان، وشغل منصب نائب رئيس نادي جازان الأدبي،واشتغل البهكلي في العديد من الجمعيات والمجالس منها: عضو الأسرة الوطنية لإعداد المعلمين 1416هـ،عضو مجلس إدارة النادي الأدبي في جازان من عام 1413هـ،عضو مشارك في اللقاء الثاني للحوار الوطني 1424هـ عضو الجمعية العربية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، عضو مجلس كليات المعلمين 1413-1424هـ،عضو مؤسس بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية،كما شارك في بعض المؤتمرات والندوات منها: المؤتمر الثاني للأدباء السعوديين بحامعة أم القرى، والمؤتمر الثاني للمعلم بجامعة أم القرى، والملتقى العربي للتربية والتعليم في بيروت، وملتقى أبها الثقافي، والمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية، و اللقاء الثاني للحوار الوطني 1424هـللبهكلي العديد من الأعمال الأدبية المطبوعة، مثل،الأرض والحب (ديوان شعري) عام 1398هـ* طيفان على نقطة الصفر (ديوان شعري) 1400هـ* أول الغيث (ديوان شعري) 1412هـ* الازدواجية اللغوية دراسة عن الفصحى والعامية 1417هـ* النقد النفسي في التراث العربي.