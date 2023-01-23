أعلنت جائزة PEN America الأمريكية القوائم الطويلة للجوائز الأدبية لعام 2023، حيث حلّت الشاعرة والأكاديمية والمترجمة المصرية إيمان مرسال ضمن القائمة الطويلة لجائزة كتب الشعر المترجم إلى الإنجليزية، كما ظهر في القائمة الطويلة لجائزة أفضل الكتب من ناحية التأثير الكاتبة الإسكندرية نور نجا.وظهرت إيمان مرسال في القائمة الطويلة لجائزة الشعر المترجم إلى الإنجليزية، كما جاءت الكاتبة المصرية الأصل نور نجا في القائمة الطويلة لأفضل الكتب من ناحية التأثير وقيمتها 75 ألف دولار عن روايتها «إذا كان المصري لا يتحدث الإنجليزية».وتمنح جوائز 2023 الأدبية أكثر من 350 ألف دولار للكتاب والمترجمين، تشمل هذه الكتب المدرجة في القائمة الطويلة قصصاً خيالية وواقعية وشعراً وسيرة ذاتية ومقالات وكتابة علمية وترجمة وغير ذلك، وسيتم الإعلان عن المتأهلين للقوائم القصيرة لجميع جوائز الكتاب في فبراير 2023.