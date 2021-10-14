نظم نادي الجوف الأدبي الثقافي ندوة بعنوان: «آفاق المنهج الحضاري في تجربة النقد السعودي»، مساء يوم الأربعاء 13/10/2021م، شارك فيها الأديب الناقد الدكتور مرزوق بن تنباك وأستاذ الأدب والنقد بجامعة الملك سعود الدكتور هاجد الحربي.



وتناولت الندوة التي أدارها أستاذ البلاغة والنقد المشارك بجامعة الجوف الدكتور طامي الشمراني المحاور التالية: الممارسة النقدية في تحولاتها التاريخية، تلقي المناهج الحديثة بين النسبية والإطلاق، نماذج تطبيقية في محاورة التراث ومراجعته، تقويم الواقع النقدي ومناقشته.

وأوضح رئيس نادي الجوف الأدبي الثقافي عبدالعزيز النبط أن الندوة تأتي ضمن خطة النادي لنشر الأدب والثقافة وإثراء المشهد الثقافي في جميع محافظات المنطقة.