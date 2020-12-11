«ريح» «سيّد البيد» تهب على محمد عبدهثارت في مواقع التواصل على مدى يومين ماضيين موجة جدال حول الأغاني الجديدة التي غناها محمد عبده لدى ظهوره عبر انستغرام وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان في (ضيف بدر). وتناقل مغردون فيديو للفنان محمد عبده يغني مقطعاً من قصيدة (بوابة الريح) للشاعر الراحل محمد الثبيتي، فيما عد البعض تجربة فنان العرب مع النصوص الفصيحة غير موفقة، مستعيدين غناءه رائعة السياب (أنشودة المطر).«كورونا» يفرض لغة السلام على نشاط المؤسساتحجمت جائحة كورونا الملاسنة الثقافية المعهودة في بعض الفعاليات الحضورية في الأندية والجمعيات، ما دفع بعض المتابعين للتعليق بأن «من حسنات فايروس كورونا فرض ثقافة السلام على نشاط المؤسسات، وعزز أدب الهدوء من المتحاورين والمداخلين وبشر بانتهاء الصدامات وردود الأفعال الصاخبة».كاتبة تغفل دور ساعدها الأيمن في الشهرةلم يرد على لسان كاتبة وروائية سعودية معنية بالكتابة الوجدانية ذكراً للأديب الراحل الذي أسهم في تقديمها وشهرتها. الكاتبة كشفت في حوار فضائي إصدارها ١٨ كتاباً، إلا أنها لم تتعرض لسبب توقفها عن الإبداع المعهود منذ رحيل ساعدها الأيمن.