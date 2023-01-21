بعد إعلان ليلة طلال مداح «صوت الأرض»، التي حددت يوم 1 فبراير 2023 على مسرح محمد عبده وبمشاركة نجوم من الفنانين في الخليج والوطن العربي، قالت إخلاص طلال مداح لـ«عكاظ»: أخيراً تحقق حلم عشاق الوالد -رحمة الله عليه- بفضل الله وبجهود رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، بسببه ستكون ليلة صوت الأرض ليلة فوق الخيال مثل ما موسم الرياض فوق الخيال.

وأضافت: نحن عائلته سعادتنا لا توصف، ومهما شكرنا فلن نوفي المستشار تركي آل الشيخ حقه على حبه الطلالي.

واختتمت: كنت أتمني أن يكون والدي موجوداً ليعيش لحظة التكريم وإحساس حب الناس له.