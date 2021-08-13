أحيا كل من الفنانة أنغام والفنان وائل جسار حفلة غنائية بمسرح معارض الظهران بالدمام «الظهران إكسبو» أمس (الخميس) ضمن حفلات «صيف الشرقية» التي تقام تحت رعاية الهيئة العامة للترفية في المملكة، إذ شهدت الحفلة الاستثنائية حضورا كثيفا من محبي الفنانين مع تنظيم مميز وتفاعل كبير من الجماهير.

وغنى الفنان وائل جسار مجموعة من أغانيه المحببة التي تفاعل معها الحضور، وقال في المؤتمر الصحفي الإعلامي إنه سعيد لأنه كان من أوائل الفنانين الذين غنوا في «موسم جدة» كما قدم شكره للهيئة العامة للترفيه ولرئيس مجلس إدارتها تركي آل الشيخ، والشركة المنظمة للحفلة.

وقال: وجدت ولمست المحبة من الجمهور السعودي في حفلي في جدة، وأشكرهم على محبتهم، وأضاف: بعد إتقاني للهجة الخليجية إن شاء الله سأغني بالخليجي، مقدما شكره للجمهور السعودي على حبهم له وتفاعلهم معه في الحفلات الغنائية.

ثم بدأت الفنانة أنغام وصلتها الغنائية وسط تفاعل كبير من الحضور عند صعودها على المسرح، إذ تعد هذه الحفلة رقم 17 لأنغام في المملكة العربية السعودية.

وغنت أنغام مجموعة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الحضور ورددها، ومنها «لا تهجى»، و«حالة خاصة»، و«سيدي وصالك»، وغيرها من الأغاني.

وأعربت الفنانة أنغام عن شكرها لقيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على النقلة التطويرية التي تعيشها السعودية، كما شكرت الهيئة العامة للترفيه ورئيس مجلس إدارتها تركي آل الشيخ، والشركة المنظمة للحفلة والجمهور السعودي، وقالت: «السعوديون هم الشعب الأقرب لمصر».

وأفادت أنغام في المؤتمر الصحفي للإعلاميين بأنها غنت للمرة الأولى في المنطقة الشرقية، معربة عن شكرها الكبير لما وجدته من الاحترام والتقدير والحفاوة والاستقبال الرائع، مضيفة «أنا دائما في المملكة أشعر بأني في بيتي وفي بلدي ولم أشعر بأي غربة».