افتتح رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان المعرض التشكيلي الجماعي «الفن للجميع» الذي يقيمه النادي الأدبي الثقافي بجدة بصالة رؤى الفن بـ«أدهم للفنون» ضمن أكثر من 150 لوحة من إنتاج الورش الفنية التي يقيمها منتدى الفنون البصرية بالنادي، كما كرم دحلان مجموعة من الداعمين للحركة التشكيلية.

وقد أشاد الدكتور دحلان بمبادرة النادي الأدبي في الاهتمام بالفنون البصرية وإقامة الورش والمعارض الفنية، كما أشاد بالدور الكبير الذي يقوم به رئيس النادي الدكتور عبدالله عويقل السلمي ومجلس إدارته الذين صنعوا من النادي منارة كبيرة تشع بثقافتها وبآدابها وعلمها في وضع النادي في مقدمة الأندية الأدبية بالمملكة بما يقوم به من مناسبات وفعاليات مستمرة ساهمت في دعم الثقافة والفنون.

من جانبه، قدم رئيس النادي الدكتور عبدالله عويقل السلمي شكره وتقديره للدكتور عبدالله بن صادق دحلان على اهتمامه وحضوره الدائم للمناسبات الثقافية والفنية والدعم الذي يقوم به للنادي، وهذا ليس بمستغرب منه.

وأبدى الدكتور عويقل سعادته بحضور عدد من رجال الأعمال والفنانين وقبولهم للتكريم على مجهوداتهم في خدمة الساحة التشكيلية، وعد حضورهم تكريما للنادي.

كما اعتبر عويقل معرض «الفن للجميع» مساهمة من النادي في دعم الفنون التشكيلية وجعلها في متناول الجميع بأسعار رمزية الهدف منها ليس الربح وإنما تواجد العمل الفني في كل منزل.

وقد قدم رئيس النادي الدكتور عبدالله عويقل شكره وتقديره للدكتور طلال أدهم والفنان هشام بنجابي لاستضافتهما المعرض ومناسبات النادي الفنية كافة.