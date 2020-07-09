«الغلا أنته»، قصيدة تحمل عبق الأصالة، والمعاني التي تتسم بالغزل العذري العفيف والعاطفة الجياشة، برعت في تصويرها الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم، إذ مزجت خلجات النفس وآلام الفراق، ومعاناة الصبر، وتأجج نار الحب، وبلاغة التصوير، مما جعلها ذات جمال رائع لامست كلماتها قلوب العاشقين. جاءت القصيدة لتجدد الشراكة الفنية بين الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم وصوت الإمارات الفنان عيضه المنهالي، والشاعر علي الخوار، إذ سبق أن طرحت «الخوار» عملين غنائيين تحت عنوان «أحلام طيفه» و«شبيه القمر»، وهما من أشعار الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم، وألحان المبدع عبدالله المعمري وغناء صوت الإمارات عيضه المنهالي.

ويقول مطلع الأغنية الجديدة «الغلا أنته»:

يالغــــــالي اللي غـــلاتك موت

لا تحســـــــب انـــــك تخـيّـلته

يعزف في قلبي شــرات النوت

صـــــوتك.. وناي الغـــلا أنته

هـذي وصوف الهوى المثبوت

ما اعــــــذرك جـــانك تعــذرته

يا مهجــتي يا حــــليو الصوت

أخـشى السفـــــر.. ما تحمّلته

«الغلا أنته» قام بتوزيعها موسيقياً الموزع عبدالعزيز العبري، والوتريات المايسترو أحمد طه ومنتج منفذ «الخوار» للإنتاج الفني، أدار الإنتاج علاء فياض، وإشرف عام شاعر الوطن الإماراتي علي الخوار.

وقد طرحت أغنية «الغلا أنته» بصوت الإمارات عيضه المنهالي، على القناة الرسمية لشركة الخوار للإنتاج الفني «اليوتيوب»، وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وكافة الإذاعات الخليجية والعربية.

للاستماع ومشاهدة فيديو الأغنية الرجاء الضغط على الرابط التالي:

https://youtu.be/c8taeKAAPrI