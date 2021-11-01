طالب أهالي وسائقون عبر «عكاظ» وزارة النقل بإعادة تأهيل وسفلتة الطريق الواصل بين بلدات الشقيق والمطيرفي والقرين، ووضع علامات السلامة التي يحتاجها؛ إذ إنه يربط بين أكثر من ثلاث بلدات، ويعتبر شريانا حيويا للتوصيل ببقية المدن، في الأحساء والمنطقة الشرقية.وأوضحوا أن الطريق خدم وما زال يخدم شريحة كبيرة من المجتمع من قاصدي السفر للمنطقة الشرقية ومدنها، حيث يقع على مفترق طرق مع طريق الظهران الغربي للأحساء، ويسهل عملية الانتقال بشكل سلس لسكان شمال الأحساء، ولكنه يحتاج صيانة، وإعادة تأهيل بشكل أفضل مما هو عليه الآن، خصوصًا أن السياح الذين يقصدون عين أم سبعة الشهيرة يعد طريقا مهما للوصول إليها، إلى جانب تخفيفه الضغط المروري على بقية الطرق المجاورة له.وأشار المواطن حمد السالم إلى أن إعادة تأهيل الطريق لا بد أن تشمل إنشاء دوار في التقاطع الذي تم غلقه باتجاه بلدة المطيرفي، وهذا من الضروري لتسهيل حركة المرور.