في غمرة الترقب للخطاب الأول لأمين عام ميليشيا حزب الله في لبنان؛ الذي تأخر لنحو شهر، خرج أحد الأصوات الموتورة -دوماً- مهدداً حكام العرب -نعرف أنه يقصد حكام الخليج فقط- بأنه لو دخل لبنان في الحرب فسيكون عليهم تعميره «رغماً عنهم».. لطّفت العبارة لاستبعاد بذاءة ما قال، سأعود لهذه المسألة، ولكن لنعرج على خطابي نصرالله قبل ذلك.في الخطاب الأول تراجع نصرالله خطوات للوراء، وانتشر الاستهجان بين الكثيرين من أنصار الفكرة الواهمة عن ما يسمى بالمقاومة، وحقيقة الأمر أن تراجع نصرالله كان متوقعاً، فقد تلقى درساً قاسياً في حرب 2006 اعترف هو بنفسه فيما بعد بخطئه في قرار الحرب، ولا أعتقد -أساساً- أن بيده أن يدمر المزيد مما دمره في لبنان منذ ذلك الوقت بالدخول في حرب عبثية، عدا عن أن الأوامر بتدخل محدود أتته واضحة من طهران قبل بدء العملية، وبطبيعة الحال فلن يكون تركيزه -في الخطابين- إلا على ذات الشعارات التي يستغفل بها قومه طوال سنوات، مع توسيع رقعة الخطاب ليشمل الإشادة بمفرقعات ميليشيا الحوثي وبعض الميليشيات العراقية التي أطلقتها حفظاً لماء الوجه لا أكثر.أما بالعودة لتصريحات الوزير الخبير والسياسي الجهبذ وكيسنجر (الشوف) في جبل لبنان وئام وهّاب، فالفكرة الأساس التي أود التركيز عليها هو أن مثل هذه الإساءات من جزء لا يستهان به من ساسة لبنان -إن اتفقنا على تسميتهم ساسة- ليس جديداً على دول الخليج وشعوبها، الفرق هذه المرة أن مثل هذه الإساءات واللغة البذيئة تأتي متاجرة بأرواح ودماء مدنيين وأطفال لا يعنون شيئاً أمام ارتزاق مثل هذه الشخصيات البائسة.أضيفُ أيضاً أن الرد على مثل هذه الإساءات لا يستلزم أي موقفٍ رسمي من أي دولة خليجية؛ لأن ما ترد به شعوب هذه الدول كفيل بلجم أعلى الأصوات النشاز، بل إن وهاب عرّى نفسه بنفسه وشتم اللبنانيين في مقابلة لاحقة، كان يقول نصّاً: «اللبنانيون منقسمون بين كاره للسعودية بدون سبب، وآخر محب للسعودية لأنه مرتزق!» وأضاف واصفاً الشعب اللبناني بكل ما في الوصف من صفاقة التعميم بـ«أعداء ومنافقين»، قبل أن يعود للتسول من السعودية بالصوت والصورة: «بدكن ياني صديق؟ أنا مستعد!»، كل هذه العبارات في أقل من دقيقتين!، لا ننسى أن زعيمه نصرالله سبقه بمحاولات التسول «احتجاجاً على صفقة رونالدو».. بالمناسبة وهّاب بلغ به الوهم مبلغاً ليعتبر نفسه حليفاً للحزب!خلاصة القول إن مثل هذه الإساءات هي تعبير واضح عن مستقبل لبنان والفشل اللبناني الذي سيستمر لسنوات للأسف -والذي يتحملها، أولاً وقبل أي أحد، اللبنانيون أنفسهم- بسبب صمتهم عن عقول متحجرة تعيش وهم شعارات ما قبل الحرب الأهلية وتتحكم في مصائرهم، فيما ستمضي السعودية ودول الخليج في مشروعها التنموي الذي سيغير وجه المنطقة للأفضل دون أدنى شك بلبنان أو بدونه.