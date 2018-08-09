ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية اليوم (الخميس) في الوقت الذي يواصل فيه المستثمرون الرهان على أن تصريحات الحرب التجارية وقوة الاقتصاد الأمريكي سيواصلان دعم العملة.ويُنظر إلى التوترات التجارية على أنها مفيدة للدولار إذ أن الاقتصاد الأمريكي في وضع يؤهله لاستيعاب تداعيات الحماية التجارية بالمقارنة مع الأسواق الناشئة فضلا عن انكماش العجز التجاري الأمريكي الذي قد يتمخض عن الرسوم الجمركية.لكن مكاسب الدولار كانت أقوى أمام عملات الأسواق الناشئة لأن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيضر باقتصادات تلك الأسواق المعتمدة على التصدير.وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من ست عملات، 0.2 بالمئة إلى 95.345. وزاد المؤشر لأعلى مستوى في سنة عند 95.652 في 19 يوليو تموز لكنه يواجه صعوبات منذ ذلك الحين للارتفاع كثيرا فوق مستوى 95.5.وفي استجابة واضحة لمخاوف المستثمرين بشأن تزايد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، صعد الين الياباني بصفة عامة قبل أن يتراجع مقابل الدولار المنتعش.وتراجع الروبل الروسي لأدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 في تعاملات الأسواق الخارجية، لينزل عن المستوى النفسي المهم عند 65 روبلا للدولار، بعد أن قالت واشنطن إنها ستفرض عقوبات جديدة على موسكو.ولامست الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار، لتتراجع نحو 2.5 بالمئة بالمقارنة مع إغلاق أمس الأربعاء بعد أن اجتمع وفد تركي مع مسؤولين أمريكيين في مسعى لتسوية الخلافات بين البلدان العضوين في حلف شمال الأطلسي.وكان الدولار النيوزيلندي من بين العملات التي سجلت تحركات كبيرة، إذ تراجع ما يزيد على واحد بالمئة إلى 0.6652 دولار أمريكي وهو أدنى مستوياته منذ مارس 2016.