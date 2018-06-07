بدأت جمعية البر الخيرية بجازان صرف مساعدات مالية طارئة لأكثر من 30 أسرة مستفيدة، ضمن الخطة التشغيلية لبرنامج الزكاة والمساعدات الطائرة التي اعتمدتها الجمعية أخيراً.وأكد الشيخ علي بن جدة منقري عضو محكمة الاستئناف رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيريه بجازان، أن الجمعية تولي اهتماماً كبيراً بكافة أقسامها لإيصال الدعم للمستفيدين، مبيناً أن المساعدات الطارئة التي قُدِّمت لهذه الأسر مساعدات مادية وعينية، وجاري الإعداد لإضافة المستفيدين الجدد إلى قائمة مستحقي الزكاة استعداداً للصرف.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية هشام بن علي علاقي، أن توزيع تلك المساعدات يأتي ضمن مشروع «الزكاة والمساعدات الطارئة»، لافتاً إلى أن المشروع تضمن صرف مبالغ مالية وعينيه لأكثر من 30 أسرة من المستفيدين من مشروع المساعدات الطارئة.وبيَّن العلاقي أن خطة الجمعية تتمثل في صرف الزكاة لـ 2600 مستفيد ومستفيدة، وكذلك المساعدات الطارئة التي احتوت على عدة مسارات، منها مسار الإيجارات والعلاج والرسوم الدراسية، وسداد فواتير الخدمات والمساعدات النقدية.ويأتي مشروع المساعدات الطارئة حسب طلبات المستفيدين المحولة من الجهات المختصة ذات العلاقة، وكذلك المقدمة مباشرة للجمعية، وعليه تم تشكيل لجنة مختصة للمساعدات الطارئة برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بجازان لتسهيل وسرعة صرف المساعدات للمستفيدين.