ترأس مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، الاجتماع الثالث للجنة تطوير فروع الجامعة بحضور عمداء الفروع وعدد من عمداء الكليات.وأوصت اللجنة من منطلق اهتمامها وحرصها على مواكبة متطلبات المرحلة القادمة، التوسع في احتياجات سوق العمل وتحقيق رغبات الطلاب والطالبات، بفتح العديد من التخصصات الجديدة للعام الجامعي القادم بعد استكمال كافة الاجراءات والموافقات النظامية لبدء الدراسة بها، أبرزها تخصص الإنتاج الزراعي والعلوم البيطرية في فرع الجامعة بمحافظة الكامل، وتخصص إدارة الحج والعمرة في فرع الجامعة بمحافظة خليص، الى جانب فتح تخصص التمريض للطالبات بفرعي خليص والكامل.