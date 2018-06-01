قالت شركة فيسبوك اليوم (الجمعة) إنها ستلغي خاصية الموضوعات الأكثر تداولا (تريندنج) من صفحات مستخدميها، وهي خاصية كانت تجمع أكثر الأخبار والمشاركات شعبية وانتشارا في موقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار سعيها لضمان اطلاع المستخدمين على أخبار من مصادر موثوقة.تأتي الخطوة التي ستنفذ خلال بضعة أيام في وقت تواجه فيه أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم انتشار الأخبار الكاذبة على منصتها وهو أمر أصبح في بعض الأماكن أساسيا في انتشار الأخبار.وقالت فيسبوك إن خاصية الأكثر تداولا لا تساهم إلا بأقل من 1.5 بالمئة في المتوسط من المشاهدات في المؤسسات الإخبارية الكبرى. وأضافت أن الشركة تختبر طرقا جديدة لعرض الأخبار تشمل قسما للأخبار العاجلة وآخر بعنوان «توداي إن» وهو قسم قد يخصص للأخبار المحلية.