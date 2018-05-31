افتتح رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم (الخميس)، معرض اليوم العالمي لمكافحة التدخين الذي تنظمه إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة بمقر رئاسة هيئة الأركان العامة، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي الفريق عبدالإله بن عثمان الصالح ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع ورؤساء الهيئات ومديري إدارات مكافحة المخدرات بأفرع القوات المسلحة.وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة العميد الركن سطم بن فارس بن طوالة أن البرنامج يهدف إلى توعية منسوبي الوزارة بأضرار التدخين، وتقديم التوعية لكافة شرائح منسوبي وزارة الدفاع من ضباط وضباط صف وجنود ومدنيين ومتعاقدين. وأشار إلى أن البرنامج اشتمل على معرض توعوي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمجتمعية كمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ووزارة الصحة، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية ومكتب مكافحة التدخين التابع لإدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة، والجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء)، وتم توزيع منشورات وكتيبات وحقائب تدريبية متنوعة من خلال أركان المعرض.ثم زار رئيس هيئة الأركان العامة العيادة المتنقلة لجمعية نقاء المجهزة بأحدث أساليب العلاج والفحص واستمع لشرح مفصل عن أساليب العلاج ونسب النجاح داخل العيادة.