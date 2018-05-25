قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الجمعة) إن سعر النفط البالغ 60 دولارا للبرميل يناسب روسيا وإن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يسبب مشكلات للمستهلكين.وذكر بوتين في تصريحات بثها التلفزيون أن روسيا، التي توصلت إلى اتفاق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض إنتاج النفط، لديها علاقات عملية مع المنظمة والسعودية أكبر منتجيها على وجه الخصوص.من جهته، أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن وزراء نفط دول أوبك والدول غير الأعضاء بالمنظمة المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج سيقررون على الأرجح تخفيف القيود تدريجيا خلال اجتماعهم الشهر القادم في فيينا.وأوضح نوفاك في تصريحات نشرها موقع وزارة النفط الروسية على الإنترنت اليوم (الجمعة) أنه سيتم طرح خيارات مختلفة، لكن من المرجح أن يكون ذلك «تخفيفا تدريجيا».