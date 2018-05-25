أدّى وكيل إمارة منطقة الرياض للشؤون الأمنية المكلف علوش بن فارس السبيعي، بجامع الراجحي عقب صلاة الفجر اليوم (الجمعة)، صلاة الميت على الشهيد النقيب أحمد بن وابل الوابل أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد في ميدان العزة والشرف، دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.وعقب أداء الصلاة نقل السبيعي تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، وتعازي أمير منطقة الرياض، ونائبه، لأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.من جهتهم، رفع ذوو الشهيد الشكر للقيادة الرشيدة على تعازيها ومواساتها، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.