أدّى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم (الجمعة)، صلاة الميت على رئيس المجلس البلدي لمدينة بريدة الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الغصن في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب بمدينة بريدة.وأدّى الصلاة مع أمير القصيم، الأمير متعب بن فهد بن فيصل الفرحان، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي وعدد من المشايخ وأهالي المنطقة وأسرة الفقيد وجمع من المواطنين.وقدم الأمير فيصل بن مشعل العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.